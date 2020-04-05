‘Kaderlerimiz bağlı evde kal Türkiye'

İranlı Türkçe öğretmenleri sosyal medya üzerinden Türkiye’ye ‘evde kalın’ çağrı yaptı. Öğretmenler “EvdekalTürkiye” etiketiyle yayınladıkları “Kaderlerimiz birbirimize bağlı”, “Evde kalalım, gelişelim Türkiye”, “Biz yanındayız” “El ele vererek bütün engelleri aşabiliriz” mesajlarıyla Kovid-19 ile mücadele sürecinde Türk halkına destek gönderdi.

EN AZ HASARLA BİTECEK

Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan videoyla ilgili konuşan Türkçe öğretmeni ve moda tasarımcısı Milad Allahyari, duygularını “Dostluk ve insan sevgisi sınırsızdır. Türkiye’yi yakından tanıyoruz ve kardeş ülke olarak görüyoruz” sözleriyle ifade etti. Allahyari, salgın sürecinde Türkiye’den ayrı kalmanın kendilerini üzdüğünü belirterek, “Türk kardeşlerimize yanında olduğumuzu ve morallerini yüksek tutmaları gerektiğini iletmek istedik. Türkiye ve İran kültürel olarak birbirlerine yakın ülkeler. Bizce Türk halkı çok cana yakın ve samimi. Türkiye’nin bu kötü günleri olabilecek en az hasarla atlatmasını istiyoruz” diye konuştu.



‘KENDİMİZİ GELİŞTİRELİM’

Maral Fazlollahpour: “Biz sizinle beraberiz. Evde kal Türkiye.” Parinaz Karimzade: “Bir kereliğine olsa da şunu demişizdir: Şimdi kendimizi geliştirme zamanı. Evde kalalım, gelişelim Türkiye.”

