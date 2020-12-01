Joe Biden'ın basın ekibi kadınlardan oluşacak

ABD’nin 46’ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, çalışma ekibini şekillendirmeye başladı. Biden, kampanya sürecinde söz verdiği gibi üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden’ın basın ekibinin liderliğini, eski kampanya iletişim direktör yardımcısı Kate Bedingfield yapacak. Barack Obama döneminde Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü yapan Jen Psaki ise Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

İLK KADIN EKİP

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Tümü kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray iletişim ekibini duyurmaktan gururluyum. Bu yetenekli, deneyimli iletişimciler, çeşitli perspektiflerle ve paylaştıklarıyla bu ülkeyi yeniden daha iyi inşa etme kararlılıklarını işlerine yansıtacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN, BİDEN’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!



ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın, köpeği ile oynarken ayağını burkması üzerine ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Biden’ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.

CUMHURİYETÇİLER BİDEN’IN YEMİN TÖRENİNE ISINIYOR



Cumhuriyetçi Parti’den üst düzey isimler Joe Biden’ın başkanlığına geçişinin engellenemeyeceği mesajı veriyor. Son olarak Cumhuriyetçi Parti Senatörü Roy Blunt, Biden’ın 20 Ocak’ta başkan olarak yemin edeceğini umduğunu söyledi. Blunt, “Biden yönetimiyle çalışıyoruz, hem geçis hem de yemin için ileriye doğru hareket ediyor gibiyiz” dedi.