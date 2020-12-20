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20 Aralık 2020 Pazar 21:36 | Son Güncelleme:

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem
AA

Japonya'nın İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA'nın Japonya Meteoroloji Ajansından aktardığı habere göre, Tohoku bölgesindeki İwate eyaletinde yerel saatle 02.23'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

10 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Aomori, Miyagi, Akita eyaletlerinde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven / <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.c

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