japonya'da korkutan tablo... İntihar bilançosu Kovidi solladı

Japonya Emniyet Müdürlüğü, ülkede geçen ay yaşamlarına son verenlerin sayısı 2 bin 153 olarak açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise cuma günü itibarıyla salgının başından bu yana ölenlerin sayısı ise 2 bin 87. Bu veriler, birkaç yıldır düşük seyreden intihar vakalarının son aylarda hızla artarak Mayıs 2015’ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştığını ifade ediyor. Ülkede intihar edenlerin çoğunluğunu ise erkekler oluşturuyor. Fakat ekimde kadınlar arasındaki intihar vakalarının oranı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83 arttı. Erkekler arasındaki artış ise yüzde 22.

‘DÜNYA ÇAPINDA ARTABİLİR’



Doç. Dr. Michiko Ueda, “Bizde kapanma bile olmadı ve diğer ülkelerdekine göre Kovid-19’un etkisi çok sınırlıydı. Bu veriler, diğer ülkelerde intihar vakalarının gelecekte çok daha büyük oranda artabileceğine işaret ediyor” dedi. Ülkede intihar vakaları pek çok nedene bağlanıyor. Bunlar arasında uzun çalışma saatleri, okul baskısı, sosyal izolasyon sayılıyor. Ülkede intihar vakalarına ilişkin kayıtlar 1978’den beri tutuluyor. Bu verilere göre, 2019’a kadar olan intiharda düşüş kaydediliyordu. Geçen yıl yaşamına son verenlerin sayısı 20 bine kadar düşmüştü. Ancak salgının bu eğilimi tersine çevirdiği ve bu artışın kadınları orantısız bir şekilde etkilediği belirtildi.

VİRÜS KAPAN OBEZLERDE ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK



10 ülkede yapılan araştırmada obeziteli Kovid-19 hastalarının, normal kiloda olan hastalara göre Kovid-19 pozitifliğinde %46’lık, hastaneye yatışta %113’lük, ölüm sonlanışında %48’lik artış gösterdiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Volkan Yumuk, “Pandemide bu risk devam edecek” dedi.