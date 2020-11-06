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06 Kasım 2020 Cuma 22:08 | Son Güncelleme:

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA

Japonya'nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, ajans, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini ancak tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Deprem sonrasında Japon makamlarından ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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