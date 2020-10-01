Japonya, tüm vatandaşlarına ücretsiz koronavirüs aşısı sunmayı planlıyor

Japonya'da kaynaklar, hükümetin vatandaşlarına ücretsiz koronavirüs aşısı sunmayı planladığını duyurdu. Hükümetin, şu anda Japonya'da ve yurtdışında geliştirilmekte olan yeterli koronavirüs aşısı tedarikini, önümüzdeki yılın haziran ayı sonuna kadar güvence altına almak için tüm masrafları üstlenmeye hazır olduğu belirtildi.



Aksam.com.tr'nin The Japan Times'tan aktardığı habere göre, kaynaklar ücretsiz koronavirüs aşıları sağlama politikasının önümüzdeki hafta başlarında sağlık bakanlığı danışma paneli toplantısında açıklanacağını kaydetti.

Öngörülen ücretsiz aşılarla hükümetin, halkı aşılar geliştirildikten hemen sonra koronavirüs aşıları yaptırmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirten kaynaklar, aynı zamanda olası eşzamanlı koronavirüs ve mevsimsel grip salgınlarına da hazırlanmayı umduğunu açıkladı.

JAPON HÜKÜMETİ AŞI TEDARİKİ ALMAK İÇİN ANLAŞMALARI İMZALADI

ABD ve İngiltere şu anda koronavirüs aşılarının geliştirilmesine öncülük ederken, Japon hükümeti ABD'li ilaç üreticisi Pfizer Inc. ve İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca PLC'den aşı tedariki almak için temel anlaşmalar imzaladı.

Kaynaklar, hükümetin şu anda aşıların en erken bu yılın sonunda mevcut olabileceği varsayımıyla koronavirüs aşıları sağlamak için gerekli sistemleri hazırladığını söyledi.

Japonya'nın daha fazla koronavirüs aşısı sağlamak için önümüzdeki yıl nisan ayında başlayacak olan 2021 mali yılı taslak bütçesine ek fon ayıracağını aktaran kaynaklar, daha sonra ücretsiz aşılara devam edip etmeme konusunu değerlendireceğinin altını çizdi.