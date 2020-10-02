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  • Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Kovid-19 testi negatif çıktı
02 Ekim 2020 Cuma 17:46 | Son Güncelleme:

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Kovid-19 testi negatif çıktı

Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Kovid-19 testi negatif çıktı
DHA

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresine de test yapıldı. Eşi Melania Trump'la Beyaz Saray'da karantinaya giren Trump'ın oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'a yapılan test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Kushner ve Ivanka, ABD Başkanı Trump’a en yakın isimler olarak biliniyor ve aynı zamanda Trump yönetiminde danışmanlık yapıyorlar.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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