Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Kovid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresine de test yapıldı. Eşi Melania Trump'la Beyaz Saray'da karantinaya giren Trump'ın oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'a yapılan test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Kushner ve Ivanka, ABD Başkanı Trump’a en yakın isimler olarak biliniyor ve aynı zamanda Trump yönetiminde danışmanlık yapıyorlar.