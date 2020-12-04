Ivanka Trump, babasının 2017'deki yemin töreni için ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, babasının 2017’deki yemin töreni için toplanan parayla ilgili Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi. Ivanka Trump, toplanan parayı 'ağır şekilde fazla ödeme yaparak’ kötüye kullanmakla suçlanıyor.

DHA'nın ABD yerel medyasına dayandırdığı haberinde Ocak ayında Washington DC Başsavcılık Ofisi, kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından toplanan 1 milyon dolardan fazla parayı 2017’deki yemin töreni için Washington’daki Trump otelinde etkinlik alanı kullanımı için ‘ağır şekilde fazla ödeme yaparak’ kötüye kullandıkları iddiasıyla Trump Organizasyonu ve Başkanlık Yemin Töreni Komitesi’ne karşı dava açtı.

Trump’ın kızı Ivanka Trump, dava kapsamında Washington DC Başsavcılık müfettişlerine ifade verdi. Dava kapsamında tanık ifadelerinin son birkaç haftadır alındığı ifade edildi.