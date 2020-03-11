İtalyanlar topyekün karantinada

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, İtalya’da kısa sürede yayılarak, ülke genelinde topyekun karantina koşullarının uygulanmasına yol açtı. 21 Şubat’tan bugüne kadar hep yukarı yönlü grafik çizen Kovid-19 vakaları, 10 bin 149’a, ölüm sayısı ise son 24 saatte 168 artarak 631’e yükseldi.

‘EVDE KALIN’ KARARNAMESİ



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz. ‘Evde kalıyorum’ şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım” dedi. 3 Nisan’a kadar tüm okullar, sinema, tiyatro ve müzeler kapatıldı, maçlar, toplantılar, fuarlar ve cenaze törenleri iptal edildi. Görevliler dışında tüm seyahatler kısıtlandı.

CEZAEVİNDE İSYAN: 7 ÖLÜ



Modena’daki cezaevinde başlayan isyanlar dün 27 cezaevine daha sıçradı. Foggia Cezaevi’nden 50 tutuklu firar etti. İsyanda 7 mahkum hayatını kaybetti.

Reuters, virüsü Avrupa’ya yayan İtalya’da hastanelerden dehşet verici görüntüler yayınladı.

AVRUPA TEDBİRLERİNİ KATILAŞTIRIYOR



• Avusturya’da mart sonuna kadar cuma namazı kılınmayacak.

• İtalya’da karantina altındakiler elektronik kelepçeyle takip edilecek.

• Fransa’da 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar 15 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacak.

• İspanya’da Meclis 1 hafta çalışmayacak, eğitime ara verildi.

• Yunanistan huzurevi ziyaretlerini yasakladı.

KABE’DE STERİLİZASYON



Toplam vaka sayısının 20’ye çıktığı Suudi Arabistan’da, Kabe’de sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

AP BAŞKANI SASSOLİ EVİNDE KARANTİNADA



Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, hafta sonunu İtalya’da geçirmesi nedeniyle, tedbiren kendini evinde karantinaya aldı. 14 gün evinde kalacağını belirten Sassoli, herkesi sorumlu ve dikkatli olmaya çağırdı.

ANNE-OĞUL GÖRÜŞMESİ



Washington’da 81 yaşındaki Judie Shape virüs kaptı. Yaşlı kadının oğluyla pencerenin önündeki görüşmesi yürek burktu.

BM ZİYARETE KAPANDI



Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak. Karar, New York’ta koronavirüs vakalarının 163’e ulaşması üzerine alındı.



ÇİN FRENLEDİ



Çin’de karantina uygulaması vaka sayısını azalttı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgın merkezi durumundaki Vuhan kentinde incelemelerde bulunarak “Mevcut durumda salgının yayılma ve genişleme eğilimi temel anlamda frenlendi. Salgınla mücadele durumu adım adım iyileşiyor” dedi. Çin’de son 24 saatte ölen 30 kişiyle birlikte toplam can kaybı 3 bin 136’ya çıktı. 143 yeni vaka ile toplam virüs bulaşan kişi sayısı ise 5 bin 737’si ciddi olmak üzere 80 bin 754’e yükseldi. Vuhan’daki geçici koronavirüsle mücadele hastaneleri için kapatma kararı alınırken Hubei’deki ulaşım kısıtlamasının hafifletileceği duyruldu.

Trump: Korona testine gerek duymuyorum. Kendimi iyi hissediyorum.

TRUMP’LA GÖRÜŞEN 2 VEKİLDE KORONA



ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 722’yi geçti, 26 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 görülen bir kişi ile tokalaşan ABD’nin iki cumhuriyetçi temsilcisi Doug Collins ve Matt Gaetz, karantinaya alındı. Gaetz’in, Florida seyahatinde eşlik ettiği Başkan Trump ile aynı uçakla Washington’a döndüğü öğrenildi. Trump virüs için test yaptırmayı reddetti. Washington’da Kovid-19 tespit edilen bir rahibin, son vaazında 500’den fazla kişiyle el sıkışması panik yarattı. Kilise kapatıldı.

Doug Collins (solda), karantinaya alınmadan kısa bir süre önce Trump ile görüşmüştü.

BAKAN KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI



Fransa Adalet Bakanı Belloubet ile cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü kendilerini karantinaya aldı. İki isim de test sonucu bekliyor.

THY İSRAİL’E UÇUŞLARI AZALTTI



Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azaltma kararı aldı. THY’nin internet sitesinde “THY günlük 10 frekans icra ettiği İsrail uçuşlarını 11-12 Mart tarihlerinde günlük 4 frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasında günlük 2 frekans icra edecek” bilgisi paylaşıldı.

ALMANYA’NIN % 70’İNE VİRÜS BULAŞACAK



Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı vatandaşlarını uyarırken ürküten açıklamalarda bulundu. Merkel, “Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak” dedi. Merkel’in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya’da 50 ila 60 milyon kişinin Koronavirüse yakalanma ihtimali bulunuyor. Almanya’da bin 458 kişide virüs tespit edildi, Heinsberg ve Essen’de 2 kişi hayatını kaybetti.

İranlı hemşire: “Bu sabahtan beri 100 kişi gözlerimin önünde öldü. Lütfen evden çıkmayın!”

DÜNYA VİRÜSLE SAVAŞIYOR



İRAN: İran’da son 24 saatte 54 kişi daha öldü. Ölü sayısı 291’e, vaka 8 bin 42’ye yükseldi. Virüsten ölenler şehit sayılacak.

YUNANİSTAN: Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakis, virüse yakalandı. Vaka sayısı 84’e çıktı, okullar 2 gün tatil edildi.

KKTC: KKTC’de 65 yaşındaki Alman turistte virüs tespit edildi, Gazimağusa’daki otel, karantinaya alındı. Tüm okullar tatil edildi.

İNGİLTERE: İngiltere’de koronadan altıncı ölüm gerçekleşti.

HOLLANDA: 61 kişiye daha virüs bulaştı, vaka 382’ye çıktı.

BALKANLAR: Vaka sayıları Slovenya’da 25, Hırvatistan’da 13’e yükseldi. Arnavutluk’ta tüm okullar 23 Mart’a kadar tatil edildi.

KANADA: Kanada’nın British Columbia eyaletinde Kovid-19 ile enfekte olan bir kişinin öldüğü bildirildi. Vaka 77’ye çıktı.

GÜRCİSTAN: Virüs tespit edilen kişi sayısı 15’e yükseldi.

İSRAİL: 7 kişi de daha Kovid-19 çıktı, vaka sayısı 58.

FAS: Ülkede virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

İSPANYA: İspanya’da vaka sayısı 1600’ü aştı, ölü sayısı 35’e yükseldi. Okullar 2 haftalığını tatil edildi, İtalya uçuşları durduruldu.

AVUSTRALYA: 3 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüse yakalananların sayısı 100’e çıktı.