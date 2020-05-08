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  3. İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi

İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi

İtalya'da 55 ton kaçak sigara ele geçirildi

İtalya'da 2020'nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların bulunduğu 3 TIR’ın ise Türkiye’den Trieste kenti limanına arabalı vapurla geldiği ifade edildi. İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı askeri polis gücü olan Guardia di Finanza, Trieste kentinde 2020’nin ilk 4 ayında yaklaşık 55 ton kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu. 

Soruşturma kapsamında Trieste Gümrük Ofisi ve Guardia di Finanza’nın ortak çalıştığı, limana arabalı vapurla gelen kaçak sigara dolu 3 TIR’ın ise Türkiye’den geldiği bilgisi paylaşıldı.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu açıklandı. Öte yandan, söz konusu sigaraların imha edileceği belirtildi.


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