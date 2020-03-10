İtalya Başbakanı Conte, koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı
Son Dakika Haberleri.. İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.
İtalya Başbakanı Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız