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13 Aralık 2020 Pazar 09:01 | Son Güncelleme:

İsrailliler, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını istedi

İsrailliler, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını istedi
AA

İsrailliler, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

İsrailliler, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

AA'nın haberine göre Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki Kaysariyye kentlerinde meşaleler ve pankartlar taşıyan binlerce gösterici Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak başbakanın görevi bırakmasını talep etti.

Resmi Kan yayın kuruluşunun haberine göre Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde toplanan protestocu gruplar, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesindeki habere göre, İsrail polisi göstericilerden 13 kişiyi gözaltına aldı. Tel Aviv kentinin birçok köprü ve kavşaklarında toplanan göstericiler trafiği kapatarak Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı.

Kuzeydeki Kaysariyye kentinde Netanyahu'nun evi önünde toplanan göstericiler "Karanlıktan kurtulmak için geldik" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'de yaklaşık 25 haftadır aralıksız düzenlenen haftalık cumartesi gösterilerinde sokaklara çıkan İsrailliler, hükümetin Kovid-19 krizini kötü yönettiğini söyleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya zorluyor.

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