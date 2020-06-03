İsrail'de orduya işgali koruma emri

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, İsrail’in 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak kararının “Filistin’in haklarına karşı savaş ilanı” olduğunu belirtti. Netanyahu, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “ilhak” planında değişikliğe gitmeyeceklerini, ABD yönetimiyle müzakerelere devam ettiklerini söyledi.