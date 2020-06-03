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  3. İsrail'de orduya işgali koruma emri
03 Haziran 2020 Çarşamba 02:01 | Son Güncelleme:

İsrail'de orduya işgali koruma emri

İsrail'de orduya işgali koruma emri

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusuna işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı yerlerin “ilhak” edilmesi halinde bölgede yaşanabilecek olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları için gerekli çalışmalara başlanılması emri verdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, İsrail’in 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak kararının “Filistin’in haklarına karşı savaş ilanı” olduğunu belirtti. Netanyahu, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “ilhak” planında değişikliğe gitmeyeceklerini, ABD yönetimiyle müzakerelere devam ettiklerini söyledi.


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