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  3. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinlinin evini yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinlinin evini yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinlinin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında 2 Filistinli tutukluya ait evleri yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeyt beldesine iş makineleriyle baskın düzenledi ve Yezen Meğamis isimli tutuklunun evini tamamen yıktı.

Ramallah'ın batısındaki Et-Tıra Mahallesi'nde de Filistinli tutuklu Velid Hanatşe'nin evininin bir kısmı yıkıldı.

Birzeyt ve Tıra'da İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yıkım sırasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinlileri dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı bomba kullandı.

İsrail, Meğamis ile Hanatşe'yi, geçen yıl Batı Şeria'nın batısında 1 Yahudi yerleşimcinin ölmesi, 2'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştirmekle suçluyor.

(AA)


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