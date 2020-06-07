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  3. İspanya'da ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi
07 Haziran 2020 Pazar 16:08 | Son Güncelleme:

İspanya'da ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi

İspanya'da ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi

İspanya'nın birçok kentinde toplanan binlerce kişi ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

ABD’de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar bugün de devam ediyor. İspanya’nın başkenti Madrid, Barcelona ve Valencia kentleri başta olmak üzere birçok şehrinde ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi. Madrid’de “Adalet” sloganları atarak ABD büyükelçiliğine yürüyen kalabalık, “Adalet yoksa barış yok” yazılı dövizler taşıdı.

Floyd için adalet çağrısında bulunan göstericiler ayrımcılığa karşı dayanışma için diz çöktü. Polis tarafından güvenliğin sağlandığı gösterilerin barışçıl gerçekleştirildiği belirtildi.

Barcelona’da protestocular Floyd anısına saygı duruşunda bulunurken, Valencia ve diğer kentlerde de ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı.

İHA

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