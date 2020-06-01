İşgalci Yahudilerden çirkin saldırı! Harem-i Şerif'e baskın düzenlediler...

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 114 fanatik Yahudi'nin sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, aralarında Filistinli aktivist Hatice Huveys'in de bulunduğu 3 Filistinli Mescid-i Aksa'da İsrail polisince gözaltına alındı.

Fanatik Yahudiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 22 Mart itibarıyla kapatılan, dün sabah yeniden Müslümanların ibadetine açılan Harem-i Şerif'e aynı gün de baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.