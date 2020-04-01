Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,69
  • 7,3137
  • 341.866
  • 89085.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere salgın için toplanan yardımları gasbetti!

İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere salgın için toplanan yardımları gasbetti!

İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere salgın için toplanan yardımları gasbetti!

İşgalci İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtılmak üzere toplanan gıda malzemelerine el koydu. Olaya tepki gösteren 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Baher bölgesinde Filistinlilerin Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için topladığı gıda malzemelerine el koydu. İsrail güçleri yaklaşık 15 araçla Sur Baher bölgesine baskın düzenleyerek gıda malzemelerin toplandığı depolara baskın düzenledi. Baskın sırasında bölge halkı ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İHA


'Araba benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim'

'Araba benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Müslümanların tarihi değiştiren icatları

Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor