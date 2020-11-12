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  • İşgalci Ermenistan ordusundan anlaşma sonrası ilk adım geldi: Kelbecer'i terk ettiler
12 Kasım 2020 Perşembe 09:26 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusundan anlaşma sonrası ilk adım geldi: Kelbecer'i terk ettiler

İşgalci Ermenistan ordusundan anlaşma sonrası ilk adım geldi: Kelbecer'i terk ettiler
DHA

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun tarihi zaferinin ardından yapılan anlaşma sonrası ilk adım da atıldı. İşgalci Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk etti.

DHA'da yer alan habere göre, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. 

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Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.


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