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  • Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Hepimiz askerlerimize ihanet ettik
11 Kasım 2020 Çarşamba 19:14 | Son Güncelleme:

Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Hepimiz askerlerimize ihanet ettik

Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Hepimiz askerlerimize ihanet ettik
DHA

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Ermeni Arayik Harutyunyan, sosyal medya hesabından yenilginin itiraf dolu sözler sarf etti. Harutyunyan, "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı." açıklamalarında bulundu.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında “Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı" itirafında bulundu.

DHA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan, 30 yıllık aradan sonra Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi.

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise peş peşe itiraflar geldi. Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında “Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı. Üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

<p class='MsoNormal'>Akşam Gazetesi Dağlık Karabağ mutabakatının detaylarına ulaştı. Peki, mutabaka

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