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  • Azerbaycan tarih yazdı... Ermenistan karıştı: Muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu
11 Kasım 2020 Çarşamba 19:02 | Son Güncelleme:

Azerbaycan tarih yazdı... Ermenistan karıştı: Muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu

Azerbaycan tarih yazdı... Ermenistan karıştı: Muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu
AA

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da zafer kazanmasının ardından Ermenistan karıştı. Ülkedeki muhalefet partileri, Başbakan Paşinyan'ın istifa etmesi için ültimatom verdi.

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

AA'nın aktardığı habere göre, muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

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