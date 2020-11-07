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  • İşgalci Ermenistan ordusuna büyük darbe: 6. Dağ alayı dağıtıldı
07 Kasım 2020 Cumartesi 09:50 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusuna büyük darbe: 6. Dağ alayı dağıtıldı

İşgalci Ermenistan ordusuna büyük darbe: 6. Dağ alayı dağıtıldı
AA

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Çatışma bölgesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusunun top atışları nedeniyle işgalci Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı'nda büyük kayıplar yaşandı.

Azerbaycan ordusu, Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam eden çatışmalarda işgalci Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan ordusunun birçok bölgeden ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilirken son gelen bilgilere göre, Azerbaycan ordusunun top atışları sonrası işgalci Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı'nda büyük kayıplar yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

DAĞ ALAYINA BÜYÜK KAYIP VERİLDİ

Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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