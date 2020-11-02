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02 Kasım 2020 Pazartesi 09:35 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor: Geri çekilmek zorunda kaldılar

İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor: Geri çekilmek zorunda kaldılar
AA

Ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçleri ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde personel ve askeri teçhizat kaybeden işgalci Ermenistan ordusu, geri çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan işgalci Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde işgalci Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İşgalci Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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