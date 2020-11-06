İşgalci Ermenistan ne yapacağını şaşırdı: Cezaevlerindeki mahkumları cepheye gönderecekler

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini ise hızla sürdürüyor. Saldırılar karşısında beklemediği bir hezimete uğrayan işgalci Ermenistan, cezaevlerindeki mahkumları savaşmaları için cepheye göndermeyi planlıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Azerbaycan ordusundan aldığı darbeler ile tarihi kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusunda, yiyecek ve teçhizattın tükenmesi üzerine cephe hattının belli bölgelerinde askerlerin mevzilerini bırakarak kaçtıkları tespit edildi.

İşgalci Ermenistan ordusu ise birliklerde yaşanan dağılmaları önlemek ve kayıpları telafi etmek için çeşitli yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

İKİ BİN KİŞİ ÇAĞRILMIŞ 300 KİŞİ GELMİŞTİ

Farklı ülkelerden savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine çok sayıda paralı asker sivil uçaklarla getirilirken, söz konusu kişilere aylık ödenecek maaşın ise 600 dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde halka gönderdiği emir ile 2 bin kişiyi askerlik görevi için çağırmasına rağmen yalnızca 300 kişinin başvuru yapması üzerine bu sefer de devreye Adalet Bakanlığı girdi.

MAHKUMLARI CEPHEYE GÖNDERECEKLER

Gönüllü halktan ve paralı askerlerden umduğunu bulamayan işgalci Ermenistan bu sefer de Dağlık Karabağ’da savaşmaları için gönüllü mahkum gruplarını cephe hattına göndermeyi düşünüyor.

Adalet Bakanı Rüstam Badasyan tutukluların cepheye gönderilebilmesi için haklarında çıkarılan tutuklama kararlarının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, bu sorunun başsavcılık tarafından çözüldüğünü ve bu sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.