İrlanda Başbakanı Varadkar koronavirüs için haftada bir gün koltuğunu boş bırakacak

İrlanda Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Leo Varadkar’ın haftanın bir günü İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi (HSE) için görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, “Doktor Varadkar, uzmanlığı kapsamında yer alan konularda haftanın bir günü HSE’ye hizmet verecek. "Aile üyelerinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa yardımcı olmak istedi” ifadelerine yer verildi.

Varadkar'ın nasıl bir görev üstleneceği merakla beklenirken Irish Times gazetesi, Başbakanın telefon aracılığıyla hastalara danışmanlık yapacağını belirtti. Gazeteye göre Varadkar, virüsle enfekte olan kişilerle yüz yüze gelmek yerine onlara telefondan bilgi verecek.

HSE geçen ay aktif olarak görev yapmayan ya da emekli olan eski sağlık çalışanlarına ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu. İrlanda’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 158 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 bin 994’e ulaştı.

Dublin’de yaklaşık yedi yıl doktorluk yapan Leo Varadkar, 2010 yılında siyasete atıldığında mesleğini bırakmıştı. Varadkar, 2017 yılında başbakan seçilmişti. İrlandalı bir hemşireyle ve Hint bir doktorun oğlu olan 41 yaşındaki Varadkar’ın hayat arkadaşı Matthew Barrett de Dublin'de bir hastanede cerrah olarak görev yapıyor.

Yeni Şafak