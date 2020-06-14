Irkçılık karşıtlara Seattle'ı ele geçirdi

ABD’nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde protestocular ve polis arasında yaşanan çatışmaların ardından polis göstericilerin festival havasında kamp kurduğu ve ‘Otonom Bölge’ ilan ettikleri alandan çekildi. Doğu Polis Merkezi yakınlarındaki barikatlar kaldırıldı. Göstericiler buraya “Kongre Özerk Bölgesi” adını verdi. Emniyet ve belediye meclis binasını boşaltan protestocuların oluşturduğu bu “polissiz” bölgede onlarca kişi megafonlarla yapılan polis reformu ve ırksal adalet çağrılarını dinliyor. Kaldırımlar boyunca “Özgür Kongre Alanı”, “Polis yok” tabelaları dikkat çekiyor.

‘HAREKETE GEÇECEĞİZ’

Emniyet yetkilileri polis merkezinin yeniden açılacağını söyledi. Emniyet Müdürü Yardımcısı Deanna Nollette, polis merkezinin ateşe verileceği ya da zarar verileceğine yönelik güvenilir istihbarat olması sebebiyle tahtalarla kapatıldığını belirtti. Emniyet Müdürü Carmen Best ise polis merkezini terk etme kararının kendisinin aldığı bir karar olmadığını ve buna tepkili olduğunu ifade etti.

Yeni sisteme halk karar verecek

Minneapolis Şehir Konseyi tasfiye etme kararı alınan polis departmanının yerine geçecek kamu güvenliği sistemini halktan gelecek tekliflerle belirlenmesini öngören tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Onlarca polis memuru, yayınladıkları bir bildiri ile Chauvin’in yaptıklarını kınadı ve polis reformlarını desteklediklerini açıkladı.



Trump Oklahoma mitingini erteledi

ABD Başkanı Trump, Oklahoma’nın Tulsa kentinde 19 Haziran’da yapacağı seçim mitingini, “köleliğin yasaklanması”nın yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle siyahi Amerikalılardan gelen talep doğrultusunda 20 Haziran’a aldıklarını açıkladı. Tulsa ayrıca 1921’da siyahilere yönelik katliamın yaşandığı kent.



Marketten 100 bin dolarlık yağma

MInneapolis’e bağlı Tampa şehrinde kalabalık grup, Floyd protestoları nedeniyle kapalı olan bir markete baskın yaptı. 200 kişilik yağmacı grup marketin kapısını kırarak içeri girdi. Bazıları yüzlerini kapatırken, çalınan mallardan çoğunu büyük ekranlı televizyonlar gibi elektronik ürünler oluşturdu. Marketi birbirine katanlar, yağmaladıkları yaklaşık 100 bin dolar değerindeki malları alıp kaçtı.



TEHLİKELİ YAKINLAŞMA

İngiltere’de ırkçı kişilerin heykellerinin kaldırılması için yapılan protestolar sürerken, aşırı sağcıların da heykelleri korumak için sokağa inmesiyle tansiyon yükseldi. Polis, iki grubun karşı karşıya gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı yolları barikatlarla kapatıldı. Aşırı sağcı grupların Başbakanlık binasının bulunduğu bölgeye ilerlemek istemesi üzerine polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Trafalgar Meydanı’nda karşı karşıya gelen grupları ise polis güçlükle ayırdı. Aşırı sağcı grup polise taş, şişe ve benzeri cisimlerle saldırdı.



FRANSIZ POLİSİ: ASIL KURBAN BİZİZ



Fransa’da İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in bundan böyle polislerin zanlılara ‘boğma tekniklerini’ kullanmayacağını açıklamasına protesto eden polisler, Paris’te yürüyüş düzenledi. Asıl şiddet kurbanının kendileri olduğunu savunan kanun uygulayıcı kuvvetler, ‘Polis yoksa huzur da yok’ pankartı açtı.



Starbucks geri adım attı

ABD’li kahve zinciri Starbucks, çalışanlarının siyah toplumu destekleyen tişört, rozet, etiket gibi mesaj içerikli ürün kullanılmasını yasaklama kararından vazgeçti. Şirket tarafından çalışanlarının giyebileceği “Siyahilerin hayatı önemlidir” sloganları taşıyan tişört siparişi verildiği kaydedildi.

