Iran'ta elektrik kesintileri muhalefetin güçlenmesine neden oluyor

Irak'ta Ammar el-Hekim'in liderliğindeki Ulusal Hikmet Akımı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akımın siyasi ofisinin bu gün gerçekleştirdiği istisnai toplantısında ülkede sunulan hizmetler ve Irak sokağının genel endişelerinin ele alındığı kaydedildi. Ulusal Hikmet Akımı, Adil el-Mehdi hükümetine karşı muhalefet saflarında yer alacağını duyurdu.

"AKIM ULUSAL DÜZEYDE ÜZERİNE DÜŞEN ROLÜ YERİNE GETİRECEK"

Akımın siyasi muhalefet tercihini benimsediği belirtilen açıklamada, Akımın ulusal düzeyde bu yönde üzerine düşen rolü yerine getireceği vurgulandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ TEPKİLERİ BÜYÜYOR

Bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Irak'ın özellikle güneyinde yaşanan elektrik kesintilerinin halk üzerinde oldukça olumsuz etki yarattığı ve bu yönde tepkilerin gittikçe büyüdüğü gözleniyor. Ammar el-Hekim'in liderliğini yürüttüğü Ulusal Hikmet Akımı, geçen aralık ayında güvenoyu alan Adil el-Mehdi hükümetine muhalefet bayrağı açan ilk Şii siyasi oluşum olması dikkati çekti. Ulusal Hikmet Akımı, 329 sandalyenin olduğu Irak Parlamentosu'nda 19 milletvekiline sahip.

MUHTEDA ES-SADR'DAN ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI TEPKİ

Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, Abdulmehdi hükümetinin ülkedeki elektrik krizini çözmeye gücünün olmadığını söyledi. Sadr, yaptığı yazılı açıklamada "Elektrik enerjisi konusunun düzeltilmesine hükümetin gücünün yetmeyeceğinden emin oldum." ifadelerini kullandı. Ülkede yaşanan enerji sıkıntısına dikkati çekmek isteyen Sadr, halkın çektiği sıkıntıları hissetmeleri için hükümetteki tüm yetkililerin elektriğinin kesilmesi ve kesilen enerjinin hastane ve okullara verilmesini teklif etti. Sadr, Elektrik Bakanı Luey el-Hatib'in ülkedeki elektrik enerjisinde iyileşmenin ekim ayında gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarını "Irak halkıyla alay etmek" olarak değerlendirdi.

Devasa petrol ve doğal gaz rezervlerine rağmen Irak'ta yaşanan elektrik kesintileri ülkede yaşamı oldukça olumsuz etkiliyor. Yaşanan protesto ve halk tepkilerinin temelinde özellikle ülkenin güneyindeki yaşanan elektrik kesintileri olduğu belirtiliyor. Hükümet tarafından 2013'te yayınlanan rapora göre, Irak son 12 yıl içinde elektrik enerjisi 40 milyar dolar harcama yaptığı belirtiliyor. Birçok vilayette, günlük 12 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor.

(AA)