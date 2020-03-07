İran'dan ABD'ye yaptırımlar üzerinden koronavirüs tepkisi!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ülkedeki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç duyulan kaynakları tükettiğini belirtti.



AA'nın aktardığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız ölürken Donald Trump, İran'ın Kovid-19'la savaşında ihtiyaç duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz."

BANKACILIK YAPTIRIMLARI, SAĞLIK MALZEMELERİNİN TEMİNİNİ ENGELLİYOR



ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD’nin doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan korkan yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan çekinmesi, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadelede İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günkü kabine toplantısında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın."

CAN KAYBI 145'E YÜKSELDİ



Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmişti.

İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin virüse yakalandığı açıklanmıştı. Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken; can kaybı 145'e, enfekte olanların sayısı 5 bin 823'e ulaştı, bin 669 hasta tedavi sonrası iyileşti.

