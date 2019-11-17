İran’daki yangına ABD benzini

İran’da benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması sonrası Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan, Mazenderan, Kürdistan, Rezevi Horasanı eyaletleri başta olmak üzere ülke genelinde eylemler sürüyor. Polisle girilen çatışmalarda biri polis 2 kişi öldü. İran resmi ajansı IRNA, “Benbahan’daki Merkez Bankası binasıyla Sircan’daki bir akaryakıt deposunun ateşe verildiğini” duyurdu. Toplam 1080 noktada gösteri düzenlendi.

BÜYÜK ŞEHİRLERE YAYILDI

Başkent Tahran ve Kerec’deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken, Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr’de okullar tatil edildi. Tahran Büyük Çarşısı’nda da kepenkler kapandı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, “Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır” dedi.

POMPEO: ARKANIZDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolarla ilgili, “ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır” mesajını paylaştı. Pompeo, Twitter’dan İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASINI YAKTILAR

Huzistan Eyaleti’nin Behbahan şehrinde İran Merkez Bankası’na ait bir bina ateşe verildi. Büyük kentlerin pek çoğunda araba ve motosiklet yakma eylemleri sürüyor.

TÜM ÜLKEDE İNTERNET KESİLDİ

İran’da devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişim engellendi. İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.