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  3. İran'da ilginç görüntü: Karantinayı uymayanları böyle uyardılar

İran'da ilginç görüntü: Karantinayı uymayanları böyle uyardılar

İran'da ilginç görüntü: Karantinayı uymayanları böyle uyardılar

İran'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için ‘Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı.

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

(DHA)

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