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  3. İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından denize açıldı.

Yerel "Gibraltar Chronicle" gazetesinin haberine göre, adı “Grace 1”den “Adrian Darya 1”e çevrilen İran’a ait tanker, Cebelitarık’tan dün yerel saatle 23.30’da Doğu Akdeniz istikametinde ayrıldı. 

 İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, dün Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği tankerin gün içinde denize açılmasının beklendiğini duyurmuştu.

Cebelitarık hükümetinden dün yapılan açıklamada da ABD'nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirilmişti.

Açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedilmişti.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

AA

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