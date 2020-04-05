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  3. İran, IMF'den gelecek paraya ümit bağladı, ABD karşı çıkınca tansiyon yükseldi

İran, IMF'den gelecek paraya ümit bağladı, ABD karşı çıkınca tansiyon yükseldi

İran, IMF'den gelecek paraya ümit bağladı, ABD karşı çıkınca tansiyon yükseldi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Şemhani, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur."

İRAN, 5 MİLYAR DOLAR KREDİ TALEP ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

AA


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