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  3. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı ile koronavirüsü görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ve ticari ilişkilerin kolaylaştırılması gibi konuları ele aldı.

AA'nın aktardığı haberde göre, iki bakanın ayrıca bölgedeki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik sistemli şiddeti kınayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hint yetkililerden, tüm Hindistanlıların refahını teminat altına almalarını ve anlamsız katliamların sürmesine izin vermemelerini istiyoruz. İzlenecek yol müzakereye ve kanunların hakimiyetine dayanmalıdır."

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