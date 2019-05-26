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  3. İran Dışişleri Bakanı açıkladı: Ekonomik veya askeri tüm savaş çabalarına karşı duracağız

İran Dışişleri Bakanı açıkladı: Ekonomik veya askeri tüm savaş çabalarına karşı duracağız

İran Dışişleri Bakanı açıkladı: Ekonomik veya askeri tüm savaş çabalarına karşı duracağız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptığı son dakika açıklamasına göre İran, Körfez ülkelerine 'saldırmazlık paktı' teklifi götürdü.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, komşu Körfez ülkelerine 'saldırmazlık paktı' imzalamak üzerine bir teklif götürdüklerini açıkladı.

Zarif, "İran üzerinde ekonomik veya askeri tüm savaş çabalarına karşı duracağız ve onlarla güçlü bir şekilde yüzleşeceğiz" şeklinde konuştu.

Zarif ayrıca Avrupa ülkelerini taahhütlerini yerine getirmeye çağırırken, "Nükleer anlaşmayı korumak için daha fazlasını yapmalılar. Konuşmak anlaşmayı korumak için yeterli değil. Avrupalılar pratikte de harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

GERİLİM KADEMELİ OLARAK ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından, ABD ile İran arasındaki gerilim kademeli olarak artmıştı. Son olarak ABD, Körfez'e uçak ve savaş gemileri yollamış, Washington yönetimi Orta Doğu'ya ek asker gönderme kararı almıştı.

İran'ın 'komşu Körfez ülkeleri' olarak açıkladığı saldırmazlık paktı teklifinin hangi ülkelere yapıldığı henüz bilinmiyor. Bölgede İran ile Yemen'deki savaşta karşı karşıya gelen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de bulunuyor.

(Sabah)

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