Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 60 kişi öldü

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 574 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 128'e, vaka sayısı ise 485 bin 870'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 417 bin 235'e ulaştı.