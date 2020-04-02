Irak, Suriye ve Libya'da hezimete uğrayan DEAŞ, Batı Afrika'ya yöneldi

Büyük Sahra Çölü bölgesinde 2020'de, DEAŞ içinde diğer gruplardan daha etkin olan bir grup ön plana çıktı. Bu grup, diğer bölgelerde aktif olan daha radikal grupları kendisine çekme tehdidini de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Ancak Afrika sahili uzun yıllardan beri terör örgütü El-Kaide yanlısı grupların nüfuz bölgesi. DEAŞ'ın burada ortaya çıkması, Suriye ve Libya'da olduğu gibi taraflar arasında çatışmaların çıkmasına neden olacağı değerlendiriliyor.

DEAŞ ve El-Kaide bölgede her ne kadar hakimiyet alanlarını bölüşmüş olsa ve birlikte iyi geçinme esasına dayalı yaşasa da DEAŞ'ın El-Kaide yanlısı Masina isimli grubun nüfuz alanına girmeye çalışmasının ardından son haftalarda iki taraf arasında çatışmalar yaşandı.

- ETKİSİZ BİR GRUP, ÇÖKMÜŞ GRUPLARI KENDİSİNE ÇEKTİ



El-Murabitun Taburu'nun önde gelen yöneticilerinden Adnan Ebu'l-Velid es-Sahravi, Mayıs 2015'te yükselişinin zirvesindeyken DEAŞ'a biat ettiğini açıkladığında aynı taburun yöneticilerinden El-Kaide'ye ve lideri Eymen ez-Zavahiri'ye bağlılığını vurgulayan Muhtar Belmuhtar'ın şiddetli muhalefetiyle karşılaştı.

İki yönetici arasındaki bu anlaşmazlık Sahravi'nin Murabitun Taburu'ndan ayrılmasına neden oldu.

Ancak DEAŞ, Sahravi'nin grubunun bu sürede pasif kalması nedeniyle Büyük Sahra Çölü bölgesinde kendisine bağlı bir grubun varlığını Ekim 2016'ya kadar resmen tanımadı.

Bu dönemde, Libya'da hükümet güçlerinin Sirte'deki küçük bir yerleşim bölgesinde DEAŞ militanlarını kuşatması ve yüzlercesinin Sahra Çölü'ne kaçması sonrasında DEAŞ, Libya'nın Sirte kentindeki son anlarını yaşıyordu.

DEAŞ'ın, Afrika'nın batısında Boko Haram adıyla bilinen grubun lideri Ebubekir Şikavi'yi görevden alması ve Şikavi'nin bu kararı reddederek Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nin güney ve orta bölgelerine yerleşmesi sonrası Boko Haram'ın içinde ciddi bölünmeler yaşandı.

Irak'ta ise hükümet güçleri DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için örgütün kalesi sayılan Musul'da 16 Ekim 2016'da büyük bir operasyon başlattı ve 9 ay sonra kent DEAŞ'tan kurtarıldı.

Aynı ayda Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın elindeki Dabık beldesi de Türk ordusunun desteğiyle Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçti.

DEAŞ, Sahravi'nin kurduğu ve Mali'nin kuzeyinde konuşlanan grubu tanıdığında, örgütün Libya, Irak, Suriye ve Nijerya'daki fraksiyonları bitmek ve çökmek üzereydi.

Örgütün Büyük Çöl'deki militanları ise 1,5 yıllık durgunluğun ardından 2016'nın sonlarında dikkat çekici bir şekilde aktif hale gelerek Eylül 2016'da Burkina Faso'nun Mali sınırında bir jandarma kampına saldırı düzenleyip bir kişiyi öldürdü. Ekim 2016'da ise Mali ordusuna ait bir kampa saldırı düzenleyerek 4 asker ve birkaç sivili öldürdü.

Ekim 2017'de Nijer'de 4 ABD askerini öldüren DEAŞ, Ocak 2018'de de Mali'de Fransız askerlerine saldırı düzenledi.

DEAŞ'ın terör saldırıları 2019'da Mali, Nijer ve Burkina Faso üçgeninde buraları ele geçirmek için yoğun bir şekilde arttı ve Mayıs 2019'da Mali sınırındaki Tillaberi bölgesinde 28 Nijer askeri öldürüldü.

- DEAŞ VE EL-KAİDE ARASINDAKİ NÜFUZ PAYLAŞIMI



Son 5 yıldan beri Batı Afrika'da DEAŞ ve El-Kaide arasında nüfuz paylaşımı yapılmış durumda.

DEAŞ, Mali'nin Gao kentinin güney bölgesinden başlayıp Nijer'in batısına, oradan Burkina Faso'nun kuzeyine ve Cezayir'in güney sınırına kadar uzanan bölgede konuşlanırken, El-Kaide de Mali'nin kuzeyine, kuzeybatısındaki Moritanya sınırına ve orta kesimine yerleşti.

AA