Irak Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK burayı terk etsin

Irak Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Bölge Başkanlık Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. PKK’nın Irak Kürt bölgesinde hiçbir meşruiyetinin olmadığını belirten Barzani, şunları söyledi: “Ben daha önce de Kürdistan Bölgesi’nin PKK’yla ilgili tutumunu açıklamıştım, PKK burada meşruiyet sahibi değil. PKK burayı terk etmelidir. Biz bölgede hem komşularımızla hem de kendi içimizde istikrar faktörü olmak istiyoruz” diye konuştu.

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bakanlığı personeli ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Barzani, bölge hükümetinin gerekli tedbirleri aldığına dikkat çekti. Halkın sıkıntılarını anladıklarını dile getiren Barzani, salgına karşı hayata geçirilen icraatların tamamen halkın sağlık ve güvenliği için uygulandığını vurguladı.