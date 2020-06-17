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  3. İngiltere'nin en büyük bankası HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:31 | Son Güncelleme:

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.

İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, şubat ayında açıklanan fakat sonradan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planının yeniden uygulamaya konduğu kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, HSBC yetkilileri tarafından AA muhabiri ile paylaşılan ve bankanın üst yöneticisi (CEO) Noel Quinn'in imzasını taşıyan bilgi notunda, “Halihazırda 235 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Orta vadede bunun 200 bine inmesini planlıyoruz.” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Quinn, mart ayında salgın nedeniyle işten çıkartma planının askıya alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda birçok ülke, virüsün yayılmasını yavaşlattı ve karantinadan çıkıyor. İlk çeyrekte karımızın azaldığını göreceksiniz. Tüm ekonomik tahminler oldukça zorlu bir döneme ilerlediğimize işaret ediyor. Bunun sonucunda işten çıkarmaların yeniden başlatılması için düğmeye basmak zorunda kalacağız."
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