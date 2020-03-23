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İngiltere'den kritik koronavirüs kararı

İngiltere'den kritik koronavirüs kararı

İngiltere koronavirüs nedeniyle kritik bir karar aldı. Karara göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda, görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacak.

İngiliz Hükümeti, Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar aldı. 

DHA'nın aktardığı habere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.


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