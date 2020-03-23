İngiltere'den kritik koronavirüs kararı
İngiltere koronavirüs nedeniyle kritik bir karar aldı. Karara göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs nedeniyle hastalanması durumunda, görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacak.
İngiliz Hükümeti, Kovid-19 tasarısının imzalanmasının ardından kritik bir karar aldı.
DHA'nın aktardığı habere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüsü nedeniyle hastalanması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın devralacağı bildirildi.