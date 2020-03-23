İngiltere'den korkutan hamle... Yaşayacak hastayı kılavuzla seçecekler

İngiltere’de sağlık yöneticileri, trajik seçimler konusunda harekete geçti. Doktorlara, yoğun bakım yatakları veya solunum cihazları tükenirse hangi koronavirüs mağdurunun yaşaması ya da ölmesi gerektiğine karar vermelerine yardımcı olacak yeni kılavuzlar dağıtılıyor.

YAŞ SINIRI BELİRLENECEK



Solunum sistemi bozukluğu, kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi rahatsızlıkları olan hastaları kapsayacak kriterlerin, hangi tedaviden vazgeçilebileceğini gösteren bir yaş sınırı da belirleyip belirleyemeyeceği ise net değil. Hayatta kalma şansı daha yüksek bir kişiye yer açmak için, halihazırda suni solunuma bağlı bir hastanın cihazdan çıkartıldığının görülmesi de olası. İngiltere’de 100 bin kişi başına sadece 6.6 yoğun bakım yatağı var. Bu, İtalya’daki sayının yarısı ve Almanya’daki toplam sayının ise yaklaşık 5’te biri. Bir kaynak, “Yataklar ve yoğun bakım üzerinde büyük baskı olacak, bu yüzden bu meseleyi ele alıyoruz” dedi.