01 Ekim 2020 Perşembe 15:16 | Son Güncelleme:
İngiltere'de plastik pipetlerin satışı ve dağıtımı yasaklandı
AKSAM.COM.TR
İngiltere'de plastik ürünlerin satışını ve dağıtımını engelleyen yasa koronavirüs nedeniyle gecikmişti. Bugün yürürlüğe giren yasa ile işletmelerin müşterilerine plastik pipet, karıştırıcı ve pamuklu çubuk satması yasaklandı.
İngiltere'de işletmelerin müşterilere plastik pipet, karıştırıcı ve pamuklu çubuk dağıtmasını engelleyen yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
Aksam.com.tr'nin Sky News'ten aktardığı habere göre, nisan ayında yürürlüğe girmesi gereken, tek kullanımlık plastik ürünlerin satışını ve dağıtımını durduran yasa koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar ertelenmişti. Bugün gelen yasa ile birlikte artık işletmelerin müşterilerine pipet, karıştırıcı ve pamuklu çubuk vermesi kesinlikle yasaklandı.
Çevre Bakanı George Eustice, plastik sorununu çözmede kararlı olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Plastik pipetler, karıştırıcılar ve pamuk çubukların yasaklanması plastik kirliliğine karşı savaşımızın, okyanusumuzu ve çevreyi gelecek nesiller için koruma taahhüdümüzün sadece bir sonraki adımıdır."