İngiltere'de plastik pipetlerin satışı ve dağıtımı yasaklandı

İngiltere'de işletmelerin müşterilere plastik pipet, karıştırıcı ve pamuklu çubuk dağıtmasını engelleyen yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Aksam.com.tr'nin Sky News'ten aktardığı habere göre, nisan ayında yürürlüğe girmesi gereken, tek kullanımlık plastik ürünlerin satışını ve dağıtımını durduran yasa koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar ertelenmişti. Bugün gelen yasa ile birlikte artık işletmelerin müşterilerine pipet, karıştırıcı ve pamuklu çubuk vermesi kesinlikle yasaklandı.

Çevre Bakanı George Eustice, plastik sorununu çözmede kararlı olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: