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  3. İngiltere'de muhalefet liderini terör sempatizanlığıyla suçlayan papaz açığa alındı

İngiltere'de muhalefet liderini terör sempatizanlığıyla suçlayan papaz açığa alındı

İngiltere'de muhalefet liderini terör sempatizanlığıyla suçlayan papaz açığa alındı

İngiltere'de bir papaz, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i terör sempatizanlığıyla suçlamasının ve İslamofobik paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından açığa alındı.

İskoçya Kilisesince yapılan açıklamada, Rev Richard Cameron adlı papaz hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturma devam ederken, din adamının papaz olarak görev yapamayacağı kaydedilen açıklamada, "Prosedürler gereği (papaz), idari olarak açığa alındı." ifadesine yer verildi.

Açığa alma uygulamasının, papazın hem Corbyn'e yönelik sözleri hem de sosyal medya paylaşımlarının incelenmesine imkan tanıyacağı belirtildi.

- Terörizmi, "İslam'ın başa çıkması gereken bir sorun" olarak niteledi

Rev Richard Cameron, çarşamba günü Glasgow kentini ziyaret eden İşçi Partisi lideri Corbyn'e "Bu ülkenin başbakanı olacak kişinin, terör sempatizanı olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Başbakan olduğunuzda, Avam Kamarasına davet edilen ilk terörist kim olacak?" diye sormuştu.

Papazın, Twitter'dan da "İslam'ı yenmenin en iyi yolu, Mesih'i duyurmaktır." diye yazdığı ve terörizmi, "İslam'ın başa çıkması gereken bir sorun" olarak nitelediği ortaya çıkmıştı.

Papazın, Hz. Muhammed hakkında da olumsuz mesajlar paylaştığı belirlenmişti.  (AA)


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