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  3. İngiltere'de koronavirüs ölümleri 42 bin sınırını geçti!
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:41 | Son Güncelleme:

İngiltere'de koronavirüs ölümleri 42 bin sınırını geçti!

İngiltere'de koronavirüs ölümleri 42 bin sınırını geçti!

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 artışla 42 bin 153 oldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığının twitter üzerinden duyurduğu verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak, 42 bin 153’e yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, ülkede vaka sayısı da bin 115 artışla 299 bin 251 oldu.

İngiltere’de hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Mart ayında yaptığı açıklamada, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatmasının başarılı bir sonuç olacağını bildirmişti.

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