Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7498
  • 6,3861
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiliz YouGov anketi... Almanlar ve Fransızlar: Türklere yardıma gerek yok 

İngiliz YouGov anketi... Almanlar ve Fransızlar: Türklere yardıma gerek yok 

İngiliz YouGov anketi... Almanlar ve Fransızlar: Türklere yardıma gerek yok 

YouGov tarafından yapılan ankette Almanların ve Fransızların yarısından fazlası Türkiye’nin olası bir saldırıya maruz kalması durumunda NATO’nun Ankara’yı savunmasına sıcak bakmıyor.  

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ yönündeki sözleri dünya gündemini haftalarca meşgul etti. Bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’a yönelik tepki göstermesi, halihazırda Suriye askeri harekatı nedeniyle gerilen Paris-Ankara ilişkilerini daha da olumsuz etkiledi. İki ülke arasında NATO üzerinden yaşanan tartışma ışığında YouGov tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma dikkatleri çekti. Araştırmada ‘Rusya, Türkiye’ye saldırırsa NATO Ankara’yı savunmalı mı? sorusuna Fransızlar ve Almanların çoğunluğu ‘hayır’ yanıtını verirken, Amerikalılar ‘evet’, İngilizler ise bu konuda ikiye bölünmüş bir görüntü verdi. Aynı araştırmada Fransızlar ve Almanlar, Rusya’nın olası bir saldırısı karşısında Romanya ve Ukrayna’ya da yardım edilmesine sıcak bakmazken Yunanistan’ın savunulmasından yana görüş bildirdi. Araştırmada bir diğer ilginç nokta, Almanların çoğunluğu böyle bir senaryoda ABD’ye de yardım edilmesine karşı çıkıyor.


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>Gazeteci Uğur Dündar şahsi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ´Müthiş bir olay yaşadık. D

Bülent Turan´dan Uğur Dündar´a Esprili Gönderme

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gece yarısı alevler yükseldi! Peş peşe kundakladılar

Türkiye'nin en yükseği olacak! 154 metreye ulaştı