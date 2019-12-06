İngiliz YouGov anketi... Almanlar ve Fransızlar: Türklere yardıma gerek yok 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ yönündeki sözleri dünya gündemini haftalarca meşgul etti. Bu sözlere karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’a yönelik tepki göstermesi, halihazırda Suriye askeri harekatı nedeniyle gerilen Paris-Ankara ilişkilerini daha da olumsuz etkiledi. İki ülke arasında NATO üzerinden yaşanan tartışma ışığında YouGov tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma dikkatleri çekti. Araştırmada ‘Rusya, Türkiye’ye saldırırsa NATO Ankara’yı savunmalı mı? sorusuna Fransızlar ve Almanların çoğunluğu ‘hayır’ yanıtını verirken, Amerikalılar ‘evet’, İngilizler ise bu konuda ikiye bölünmüş bir görüntü verdi. Aynı araştırmada Fransızlar ve Almanlar, Rusya’nın olası bir saldırısı karşısında Romanya ve Ukrayna’ya da yardım edilmesine sıcak bakmazken Yunanistan’ın savunulmasından yana görüş bildirdi. Araştırmada bir diğer ilginç nokta, Almanların çoğunluğu böyle bir senaryoda ABD’ye de yardım edilmesine karşı çıkıyor.