08 Haziran 2020 Pazartesi 03:03 | Son Güncelleme:
İngiliz Prensi Harry ve eşi Meghan Markle 200 bin takipçiden oldu
Kraliyet görevleriyle birlikte ‘Sussex' markasını da bırakan eski İngiliz Prensi Harry ve eşi Meghan Markle sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 200 binden fazla takipçi kaybetti.
Sussex markasını kullanamadıkları için resmi Instagram hesaplarına yeni bildirimler ekleyemeyen çiftin takipçi sayısı 11.1 milyona gerilerken, Prens William ve Kate Middleton’ın takipçi sayıları 11.8 milyona çıktı.