İmtiyazı veren ilaç devi topa tutuldu! Fransızların aşısı ilk ABD'ye gidecek

Avrupa’nın ilaç devlerinden Sanofi, ABD ile bir ön anlaşma yaparak bulunacak koronavirüs aşısının ilk olarak Amerikalılara yapılmasının önünü açtı. Sanofi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson, “ABD hükümeti riskleri paylaşma konusunda yatırım yaptığı için ön siparişte de en büyük hakka sahip” dedi. ABD’nin Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA), ilaç şirketlerine mali kaynak sağlama karşılığında üretimin bir bölümünün ABD’ye satılmasını sağlıyor.

ZAMANI BELLİ DEĞİL



Bu gelişmeler üzerine Fransa’da hem hükümet hem de halkta sert tepkiler oluştu. Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, “Mali nedenlerden dolayı herhangi bir ülkeye imtiyazlı erişim sağlanması kabul edilemez” dedi. Pannier-Runacher, “Aşının Fransa’ya da sağlanacağına dair bana onay verdiler. Ancak ne zaman belli değil” dedi.