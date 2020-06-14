Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İki ülkede korkutan vaka artışı! Çin'i geride bıraktılar...
14 Haziran 2020 Pazar 15:51 | Son Güncelleme:

İki ülkede korkutan vaka artışı! Çin'i geride bıraktılar...

İki ülkede korkutan vaka artışı! Çin'i geride bıraktılar...

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte salgın dolayısıyla 32 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1171’e yükseldi.

Bangladeş, Kovid-19 vaka sayısında salgının ortaya çıktığı Çin’i geride bıraktı.

FİLİPİNLER'DE 539 KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde 14 kişi hayatını kaybetti, 539 yeni vaka saptandı.

Toplam ölü sayısının 1088’e ulaştığı ülkede, toplam vaka sayısı ise 25 bin 930'a çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar 5 bin 954 kişi de Kovid-19'dan iyileşti.

Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
Bakan Soylu net konuştu: Mağaraya hapsoldular!
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Ahmet Nur Çebi açtı ağzını yumdu gözünü
Gözaltına gelen polisler şaşkına döndü... ‘Ayıp be size‘
Bitlis'te terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

2020'nin en popüler soğuk tatlıları ve içecekleri...

2020'nin en popüler soğuk tatlıları ve içecekleri...

Böylesi görülmedi! Atıklar sanat eserine dönüşt�

Böylesi görülmedi! Atıklar sanat eserine dönüştü