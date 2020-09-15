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  • İhanet anlaşması imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket atıldı
15 Eylül 2020 Salı 21:31 | Son Güncelleme:

İhanet anlaşması imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket atıldı

İhanet anlaşması imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket atıldı
AA

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket atıldı.

Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

İsrail basını da ABD'de İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmasının imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Bu arada İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de roket ve bomba imha ekiplerinin Aşdod'daki olaya müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

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