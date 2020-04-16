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  3. Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte bin 61 kişi öldü

Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte bin 61 kişi öldü

Hollanda'da koronavirüsten son 24 saatte bin 61 kişi öldü

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e ulaşırken, ölü sayısı 181 artışla 3 bin 315 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 182 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 9 bin 309'a ulaştı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte bin 61 artarak 29 bin 214'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 181 artışla 3 bin 315'e yükseldi.
(AA)


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