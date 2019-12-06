Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7543
  • 6,393
  • 272.584
  • 109146
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Hollanda Hava Kuvvetleri'nden skandal hata! F-35'in üzerine bunu sıktılar

Hollanda Hava Kuvvetleri'nden skandal hata! F-35'in üzerine bunu sıktılar

Hollanda Hava Kuvvetleri'nden skandal hata! F-35'in üzerine bunu sıktılar

Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri ülkeye gelen ilk F-35 uçağını karşılama töreninde su yerine yangın söndürme köpüğü kullanınca uçak köpüğe bulandı. O anlar an be an kaydedildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Hollanda'ya, son nesil savaş uçağı olan F-35'in ilk teslimatı dün gerçekleştirildi.

Uçağın teslimatı sırasında ise Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri skandal bir hataya imza attı.

F-35'i karşılamak için pistte hazır bulunan itfaiye ekipleri, uçağık geçişi sırasında su yerine yangın söndürme köpüğü kullandı. O anlar ise anbean kaydedildi.


İbrahim Çelikkol baba oldu!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
Aşiyan bahtsızlığı
Setten aşk çıktı
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>Olay, 24 Kasım 2018 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisi

Erkek Memurdan Kadın Güvenlik Görevlilerine Şiddet Kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Osmaniye'de yakalandı! 5 milyon dolar değerinde

Türkiye'nin en yükseği olacak! 154 metreye ulaştı