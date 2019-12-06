Hollanda Hava Kuvvetleri'nden skandal hata! F-35'in üzerine bunu sıktılar
Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri ülkeye gelen ilk F-35 uçağını karşılama töreninde su yerine yangın söndürme köpüğü kullanınca uçak köpüğe bulandı. O anlar an be an kaydedildi.
TM Dijital Haber Merkezi
Hollanda'ya, son nesil savaş uçağı olan F-35'in ilk teslimatı dün gerçekleştirildi.
Uçağın teslimatı sırasında ise Hollanda Hava Kuvvetleri itfaiyecileri skandal bir hataya imza attı.
F-35'i karşılamak için pistte hazır bulunan itfaiye ekipleri, uçağık geçişi sırasında su yerine yangın söndürme köpüğü kullandı. O anlar ise anbean kaydedildi.