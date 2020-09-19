Hollanda Esed rejimine nota verdi!

Hollanda Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Esed rejimini Suriye'de işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili müzakerelere davet eden bir nota, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Misyon Şefliğine iletildi.

AA'nın aktardığı habere göre, notada, Suriye rejiminin 2011'den bu yana kendi halkına yönelik eylemleriyle 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Anlaşması'nı ihlal ettiği vurgulandı.

Rejimden, sorumluluğu kabul etmesi istenen notada, mağdurların uğradıkları zararların da gidermesi talep edildi.

Notada ayrıca işkence ve diğer insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, bunların tekrarlanmayacağı noktasında Hollanda'ya güvence verilmesi talep edildi.

"KALICI ÇÖZÜM, SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASIYLA MÜMKÜN"



Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, notayla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülkenin BM İşkencenin Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduğunu, Esed rejiminin bunu ihlalden sorumlu tutulduğunu belirtti.

Suriye'de kalıcı bir siyasi çözümün ancak sorumluların cezalandırılmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Blok, şu ifadeleri kullandı:

"Esed rejimini uluslararası hukuk kapsamında sorumlu tutmak, Hollanda'nın cezasızlıkla mücadele ve mağdurlar için adaleti sağlama amaçlarına uygun bir adımdır."

Blok, müzakereler neticesinde iki ülkenin anlaşamaması durumunda, Hollanda'nın tahkim yoluna gidebileceğini veya durumu uluslararası bir mahkemeye tevdi edebileceğini kaydetti.